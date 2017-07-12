أمريكي شهير بـ " الفك الكاسر " يتناول 72 شطيرة هوت دوغ في 10 دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

حصل جوي تشيستنات (33 عاماً) على لقبه العاشر على التوالي في تناول شطائر الهوت دوغ ، بعدما تمكن من التهام 72 شطيرة في غضون 10 دقائق فقط. وكان جوي المعروف باسم ” الفك الكاسر ” فاز باللقب في العام الماضي، بعدما تناول 70 شطيرة من الهوت دوغ ضمن فعاليات .

وقال جوي معلقاً على إنجازه “كان معدل تناول الشطائر في البداية 9 شطائر في الدقيقة، ولكن سرعتي تباطأت في النهاية ولم أتمكن من تناول أكثر من 7 شطائر في الدقيقة الواحدة”.

ويذكر بأن جوي فاز بأول لقب له في 2007 حيث أحرز وقتاً قياسياً بلغ 12 دقيقة تناول خلالها 60 شطيرة.

أما في مسابقة النساء فقد فازت ميكي سودو (31 عاماً) بلقبها الرابع على التوالي حيث تناولت 41 شطيرة هوت دوغ، بينما حلت ميشيل ليسكو في المرتبة الثانية بتناولها 32 شطيرة .