مدير جامعة أم القرى يصادق على نتائج مسابقة الوظائف الإدارية والفنية لـ90 مرشحاً - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

صادق معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية الدكتور بكري بن معتوق عساس على نتائج 90 مرشحاً ومرشحة لشغل الوظائف الإدارية والفنية التي تشمل مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الليث والقنفذة، وذلك على سلم رواتب الموظفين العام والتي سبق الإعلان عنها وتمت المسابقة عليها.

وقال سعادة وكيل الجامعة نائب رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية الدكتور ياسر بن سليمان شوشو بأن نتائج الترشيح تمت وفق ضوابط وأنظمة الخدمة المدنية بعد فرز كافة طلبات المتقدمين للمسابقة الوظيفية وتم تشكيل لجان متخصصة لإجراء تلك الاختبارات بمتابعة وإشراف من معالي مدير الجامعة.

وأهاب الدكتور ياسر شوشو بأنه على المرشحين من ( العنصر الرجالي ) الموضحة أسماؤهم بالبيان المرفق مراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين (الدور الثاني) بمقر الجامعة بالعزيزية وبالنسبة للمرشحات من ( العنصر النسائي ) فعليهن مراجعة فرع إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفات بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات بالزاهر بمبنى الجوهرة ( الدور الثاني ).

وأكد سعادته أنه على جميع المرشحين والمرشحات اصطحاب أصل المؤهل العلمي والخبرات العملية مع نسخة منه للمطابقة، وكذلك أصل بطاقة الأحوال المدنية مع صورة منها للمطابقة مع ما تم تسجيله من قبل المتقدمين على المنظومة الإلكترونية عند بدء تقديم الطلبات، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 19/10/1438هـ حتى يوم الخميس الموافق 04/11/1438هـ على أن تكون المراجعة خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين وأن يكونوا على قدر التطلعات والآمال المنعقدة عليهم شاكرا سعادته كافة اللجان التي عملت على إخراج نتائج المسابقة على الوجه الأكمل وما بذله مدير إدارة شؤون الموظفين الأستاذ نزار عباس وكافة الفريق الذي عمل معه من جهود مباركة.