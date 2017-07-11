خلفان: مذكرة التفاهم القطرية الأمريكية حبر على ورق - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

قال الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق ،اليوم الثلاثاء، أن توقيع مذكرة التفاهم القطرية الامريكية بشأن مكافحة الإرهاب لا تعدو أكثر من كونها حبر على ورق.

وأضاف خلفان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر : صناعة الإرهاب يا قطر ومكافحته لا يستويان.

وتابع في تغريدة أخرى : قطر تستثمر في تمويل الإرهاب.

وكانت قد وقعت قطر والولايات المتحدة الأميركية، على مذكرة تفاهم حول محاربة الإرهاب ومكافحة تمويله، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الدوحة اليوم.