احتجاز ثلاثة مواطنين في جنوب السودان يعملون مع اليونيسيف - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

احتجزت السلطات في جنوب السودان ثلاثة من مواطنيه يعملون في شركة متعاقدة مع اليونيسيف، حسبما أفادت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة»، وسط تزايد استهداف العاملين في مجال الإغاثة في الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ أربعة أعوام.

وقال كبير مسؤولي الاتصالات في يونيسيف بجنوب السودان تيم إروين، إن «الثلاثة كانوا يعملون لدى مونتروز، وهي شركة متعاقدة مع يونيسيف لإجراء مسوح تتعلق بالتعليم في ماثيانغ، وهي قرية في منطقة باجاك في شمال شرقي البلاد».

وأضاف أن «قتالاً عنيفاً اندلع في السادس من تموز (يوليو) الجاري في المنطقة. وقال «فر الثلاثة من ماثيانج مع عاملين آخرين في مجال الشؤون الإنسانية واحتجزوا في باجاك لدى وصولهم».