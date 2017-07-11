عبدالله شرف الدين يرد على منعه من دخول نادي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين عدم صحة منعه من دخول نادي الاتحاد، بقرار من أنمار الحائلي رئيس النادي.

ونشر عبدالله شرف الدين صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” ، تجمعه برئيس الاتحاد الحالي أنمار الحائلي،في إشارة الى قوة العلاقة بينهما.

وعلق عليها بقوله: ربي يوفقك ويبعد العين عنك وعن الاتحاد.

وكانت إدارة الاتحاد قد فرضت قرارات جديدة بشأن دخول أي شخص لممرات النادي، إلا بالتنسيق المسبق مع الإدارة.