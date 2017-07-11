عبدالله شرف الدين يرد على منعه من دخول نادي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله شرف الدين يرد على منعه من دخول نادي الاتحاد
أكد المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين عدم صحة منعه من دخول نادي الاتحاد، بقرار من أنمار الحائلي رئيس النادي.
ونشر عبدالله شرف الدين صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” ، تجمعه برئيس الاتحاد الحالي أنمار الحائلي،في إشارة الى قوة العلاقة بينهما.
وعلق عليها بقوله: ربي يوفقك ويبعد العين عنك وعن الاتحاد.
وكانت إدارة الاتحاد قد فرضت قرارات جديدة بشأن دخول أي شخص لممرات النادي، إلا بالتنسيق المسبق مع الإدارة.
صداوي[ عدد التعليقات: 1120 ] نشر منذ 8 ساعات
حلوه تبعد العين😂