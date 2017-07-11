 ضاحي خلفان: تعيين جنرال تركي حاكما عسكريا لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

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ضاحي خلفان: تعيين جنرال تركي حاكما عسكريا لقطر

ضاحي خلفان: تعيين جنرال تركي حاكما عسكريا لقطر
ابوظبي(صدى):

كشف ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى الأسبق، عن أنه تم تعيين الجنرال طيب أورال أوغلو حاكما عسكريا في قطر.

وأجرى ” خلفان ” استفتاء على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغير ” تويتر ” بسؤال: ” رئيس وزراء قطر الحالى لو حكم قطر هل ستنتهى الفوضى فى الدوحة؟ ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 8 ساعات

هههههههههههه

,, ماانت بسهل ياخلفان ,,

[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 7 ساعات

ماشاء الله علاك ي خولفان «مدّهر» متابع القضية وماگل الجوو🤣

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