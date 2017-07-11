ضاحي خلفان: تعيين جنرال تركي حاكما عسكريا لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

كشف ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى الأسبق، عن أنه تم تعيين الجنرال طيب أورال أوغلو حاكما عسكريا في قطر.

وأجرى ” خلفان ” استفتاء على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغير ” تويتر ” بسؤال: ” رئيس وزراء قطر الحالى لو حكم قطر هل ستنتهى الفوضى فى الدوحة؟ ” .