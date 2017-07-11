ضاحي خلفان: تعيين جنرال تركي حاكما عسكريا لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان: تعيين جنرال تركي حاكما عسكريا لقطر
كشف ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى الأسبق، عن أنه تم تعيين الجنرال طيب أورال أوغلو حاكما عسكريا في قطر.
وأجرى ” خلفان ” استفتاء على صفحته الشخصية بموقع التدوينات الصغير ” تويتر ” بسؤال: ” رئيس وزراء قطر الحالى لو حكم قطر هل ستنتهى الفوضى فى الدوحة؟ ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههههه
,, ماانت بسهل ياخلفان ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 8 ساعات
غيراااان الأخ🤗🤗🤗
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 7 ساعات
ماشاء الله علاك ي خولفان «مدّهر» متابع القضية وماگل الجوو🤣