قطر تواصل التعنت بالإعلان عن وصول دفعة خامسة من القوات التركية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الدفعة الخامسة من القوات التركية، في خطوة تشير لاستمرار تعنت الدوحة مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومنها إغلاق القاعدة التركية.

وفي بيان لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، أوضحت قطر أن الدفعة التعزيزية وصلت لتنضم إلى القوات المتواجدة حالياً بالدوحة معسكر كتيبة طارق بن زياد الآلية، وأضافت أن القوات بدأت مهامها التدريبية في إطار التعاون العسكري المشترك.

وياتي الإعلان على الرغم من مطالبة الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب ” السعودية، الإمارات، مصر، البحرين ” ، بإغلاق هذه القاعدة.