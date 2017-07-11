قطر تواصل التعنت بالإعلان عن وصول دفعة خامسة من القوات التركية - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تواصل التعنت بالإعلان عن وصول دفعة خامسة من القوات التركية
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الدفعة الخامسة من القوات التركية، في خطوة تشير لاستمرار تعنت الدوحة مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومنها إغلاق القاعدة التركية.
وفي بيان لمديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، أوضحت قطر أن الدفعة التعزيزية وصلت لتنضم إلى القوات المتواجدة حالياً بالدوحة معسكر كتيبة طارق بن زياد الآلية، وأضافت أن القوات بدأت مهامها التدريبية في إطار التعاون العسكري المشترك.
وياتي الإعلان على الرغم من مطالبة الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب ” السعودية، الإمارات، مصر، البحرين ” ، بإغلاق هذه القاعدة.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9259 ] نشر منذ 8 ساعات
موزه وولدها جنوا خلاص 😤😤
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 8 ساعات
ماهي جايبتها لبر ,,
,, غبر ياثور وفوق قرونك ,,
الشرقيه[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يرحم عبد العزيز بن سعود قرية قطر من الحسا كلها حذفة حصى عشرة رجاجيل من رجاله يقطونها كلها لكن نصيب 🌴🌴
مغرد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 8 ساعات
امل الا تنحل الا زمه الا بعد تنفيذ الشروط والمفروض زود عليها ان تميم وحمد لا يحكمون قطر ما منها فا يده دوله مارقه لا زم الضغط عليها اكثر
الابهاوي[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 8 ساعات
موزه
بتروح طعام جحوش
ابو صالح[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 7 ساعات
جنت على نفسها براقش
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 7 ساعات
دام الدعوى فيها تعنت وعناد أروح أنام أحسن لي ، وينك يادرب المخدهههة😂😅😜
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 5 ساعات
نعتذر لـ«فنان» العرب عشان مايزعل علانا ، حسنا أغنيته ف التعليق السابق😂
وينك يادرب المحبة هل أقفلوك الحبايب’
كذبوا على ألف كذبة وظنوني في الحُب كاذب؛
وأنــا محسب حسابه ماجـيت من غير بابه’
سنتين عالدرب تايه ماحد من الناس يابه
ينشدني ع اللي أحبه وينك يادرب المحبة?
وينك يادرب السعادة وين الدليل المساعد!
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 3 ساعات
دول المقاطعة همها الشعب القطري الشقيق ومقدرات وطنه وامن خليجنا
المهم قصقصة جناح النظام القطري وتضيق الخناق عليه بأي صورة كانت ليتوقف عن تحركاته الغبية والتي سيدفع ثمنها عاجلا او آجلا
abdul[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 3 ساعات
زيارة تلرسون للدوحة واشادته بمواقف قطر الاقليمية والدولية اعطت دفعة ادبية ومعنوية لحكام قطر مما يجعلها تستمر في سياستها التي رسمتها حسب ما تراه من مصلحتها وشؤنها الداخلية. بل ان تلرسون وقع مع وزير خارجية قطر اتفاقيات مشتركة حول الاجندات التي تهم الدولتين الصديقتين. فلهذا رضيت دول الجوار ام لم ترض قطر ماضية في احضار جنود والبان واجبان وما غير ذالك من تركيا. لان المراعي توقفت من ارسال الحليب واللبن من تلقاء نفسها. وطُردت قطر من المشاركة في حرب اليمن. رب ضارة نافعة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11262 ] نشر منذ 3 ساعات
مصائب قوم عند قوم فوائدها
الله ناوي لحكومة قطر خساره ماليه بجلب الاتراك والفرس لبلادها
الواقع[ عدد التعليقات: 4696 ] نشر منذ 2 ساعتين
…
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
مقلب[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
تميم واعوانه باعو قطر ل اردوغان في الايام القليله اردوغان سوف يعلن نفسه حاكم على قطر
الأحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
والله الأتراك مثل الجن مابتطلع من قطر إلا برقية شرعيه 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴