النصراويون يرحبون بتولي فهد العجلان منصب نائب الرئيس - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رحبت الجماهير النصراوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتولي رجل الأعمال فهد العجلان منصب نائب رئيس نادي النصر .

و أكدت الجماهير النصراوية أن العجلان سيكون إضافة كبيرة للعمل الإداري والاقتصادي داخل النادي ، متمنيين له كل التوفيق في منصبه الجديد.

وكانت قد كشفت مصادر قريبة من البيت النصراوي أن الساعات المقبلة ستشهد تعيين رجل الأعمال فهد العجلان في منصب نائب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.

يذكر أن منصب نائب الرئيس ظل شاغرًا منذ استقالة نائب رئيس النصر السابق عبدالله العمراني.