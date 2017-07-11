هيئة الطيران المدني تعلن دعم تشغيل مطارات اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً مع نظيرتها في الجمهورية اليمنية بحضور معالي الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

ونقاش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي بين البلدين وسبل تطويرها، ودعم أنشطة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالجمهورية اليمنية بالإضافة لمناقشة الكثير من المواضيع الفنية التي تدعم تشغيل المطارات المحررة في اليمن وتنسيق الجهود في صناعة الطيران واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لليمن للوصول لمستوى التشغيل المطلوب.

يذكر أن الاجتماع حضره مسؤولين ومختصين في مجالات الطيران باليمن والهيئة بالمملكة وتوصل الاجتماع لعدد من التوصيات التي تدعم توجه المملكة لدعم وتطوير الطيران المدني في الجمهورية اليمنية وتوفير بعض المتطلبات التشغيلية.