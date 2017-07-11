مطار الطائف يستقبل غداً جثمان الشهيد " الوذيناني " - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

يستقبل غداً الأربعاء مطار الطائف الدولي شهيد الواجب العريف ” ماجد بن عوض الوذيناني العتيبي ” الذي فقد العام الماضي.

وسيحدد موعد للصلاة عليه لاحقاً،وتم إبلاغ أسرته بأن جثمانه سيصل بإذن الله غداً الأربعاء.

يُشار إلى أن الشهيد الوذيناني متزوج ولديه اثنان من الأبناء.