 مطار الطائف يستقبل غداً جثمان الشهيد " الوذيناني " - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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مطار الطائف يستقبل غداً جثمان الشهيد ” الوذيناني “

مطار الطائف يستقبل غداً جثمان الشهيد ” الوذيناني “
عبد العزيز القثامي(صدى):

يستقبل غداً الأربعاء مطار الطائف الدولي شهيد الواجب العريف ” ماجد بن عوض الوذيناني العتيبي ” الذي فقد العام الماضي.

وسيحدد موعد للصلاة عليه لاحقاً،وتم إبلاغ أسرته بأن جثمانه سيصل بإذن الله غداً الأربعاء.

يُشار إلى أن الشهيد الوذيناني متزوج ولديه اثنان من الأبناء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 8 ساعات

رحمه الله رحمة واسعه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء

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