مطار الطائف يستقبل غداً جثمان الشهيد " الوذيناني " - صحيفة صدى الالكترونية

مطار الطائف يستقبل غداً جثمان الشهيد ” الوذيناني “
يستقبل غداً الأربعاء مطار الطائف الدولي شهيد الواجب العريف ” ماجد بن عوض الوذيناني العتيبي ” الذي فقد العام الماضي.
وسيحدد موعد للصلاة عليه لاحقاً،وتم إبلاغ أسرته بأن جثمانه سيصل بإذن الله غداً الأربعاء.
يُشار إلى أن الشهيد الوذيناني متزوج ولديه اثنان من الأبناء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 8 ساعات
رحمه الله رحمة واسعه ,, آمين ,,
نايف العتيبي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء