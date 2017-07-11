بالفيديو.. وفاة مقيم مصري انقلبت سيارته في حفرة بشارع الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

انقلبت مركبة من نوع ” يارس ” بداخل حفرية تحت الإنشاء، بعمق تسعة أمتار، أدت إلى مصرع مقيم مصري.

وباشرت فرق مرور العاصمة وفرق الدفاع المدني بعد ورود بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة من نوع (يارس) بداخل حفرية عمارة تحت الإنشاء عمقها تسعة أمتار تقريباً، نتج عن الحالة احتجاز شخص بداخل المركبة، وتم إخراجه عن طريق الدفاع المدني متوفى، وهو من الجنسية المصرية، ولا زال مرور العاصمة المقدسة يحقق في حيثيات الحادث ومسبباته.