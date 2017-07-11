مدير جامعة أم القرى يقف على تجارب طلاب التدريب الصيفي بوادي مكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

وقف معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس على برنامج التدريب الصيفي الثاني لطلاب الجامعات بوادي مكة، واطلع على المسارات التي يشارك بها الطلاب، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة الدكتور فيصل علاف.

واستمع معاليه من الطلاب عن التجارب والخبرات التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج الصيفي بوادي مكة بمساراته المختلفة، وبيَّن معالي مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية الدكتور بكري بن معتوق عساس أن البرنامج الصيفي لروَّاد الأعمال الذي يقام بوادي مكة للتقنية في عامه الثاني يصقل العديد من المواهب والأفكار الابتكارية التي تساعد الطلاب والطالبات على الخروج ببراءات اختراع يتم تحويلها إلى منتجات ملموسة من خلال شركة وادي مكة، ومن ثم تحويلها إلى شركات ناشئة.

وأضاف معاليه أن تدريب طلاب الجامعات السعودية في مركز الشركات الناشئة بوادي مكة سيعود عليهم بالفائدة، لما لهذه الشركات من تجربة حقيقية وناجحة في التحول من الأفكار الابتكارية والإبداعية إلى منتجات ملموسة، وفق رؤية المملكة 2030م؛ التي تتمثل في التدريب والتأهيل والتحوُّل نحو اقتصاد المعرفة من خلال الابتكار وريادة الأعمال. وحث معاليه الطلاب على الاستفادة من الخبرات الموجودة في وادي مكة، وصقل مواهبهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في تأسيس شركاتهم الناشئة مستقبلاً.

يُذكر أن عدد المختارين للبرنامج 60 طالبا وطالبه، وفق الجدول الزمني للمدربين، ويشمل البرنامج تطوير نظم النمذجة، تصميم المواقع والتطبيقات، التسويق وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى البرمجة، ويتيح الفرصة للطلاب من كافة الجامعات بالمشاركة فيه.