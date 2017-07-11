مجهول يجني أرباح طائلة من سوق العملات الرقمية - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

قالت وكالة بلومبرج ان أحد المتداولين المجهولين في سوق العملات الرقمية حول مبلغ 55 مليون دولار إلى 283 مليون دولار خلال شهر واحد فقط بفضل ” الإثريوم ” .

وذكرت الوكالة ان ما يعرف عن هذا الشخص رقمه الكودي عبر منصة التداول على العملات الرقمية فقط.

وقالت أن الرجل أو السيدة ضخ في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي ملايين الدولارات لشراء العملة الرقمية ” الإثريوم ” ، وفي خلال تلك المدة حتى الآن، ارتفعت قيمتها بحوالي 413%.

يذكر أن إخفاء الهوية أمر شائع في التداولات عبر منصات العملات الافتراضية.