مجهول يجني أرباح طائلة من سوق العملات الرقمية - صحيفة صدى الالكترونية

مجهول يجني أرباح طائلة من سوق العملات الرقمية
قالت وكالة بلومبرج ان أحد المتداولين المجهولين في سوق العملات الرقمية حول مبلغ 55 مليون دولار إلى 283 مليون دولار خلال شهر واحد فقط بفضل ” الإثريوم ” .
وذكرت الوكالة ان ما يعرف عن هذا الشخص رقمه الكودي عبر منصة التداول على العملات الرقمية فقط.
وقالت أن الرجل أو السيدة ضخ في الحادي عشر من يونيو/حزيران الماضي ملايين الدولارات لشراء العملة الرقمية ” الإثريوم ” ، وفي خلال تلك المدة حتى الآن، ارتفعت قيمتها بحوالي 413%.
يذكر أن إخفاء الهوية أمر شائع في التداولات عبر منصات العملات الافتراضية.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15463 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 7 ساعات
وجع