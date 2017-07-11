بدء التخصيص في 3 مشاريع لمحطات معالجة الصرف الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أعلن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد بن أحمد الموكلي، أن قطاع خدمات توزيع المياه أطلق الحزمة الأولى من المشاريع الجديدة والقائمة لتخصيص قطاع الصرف الصحي على مستوى المملكة من خلال ثلاثة مشاريع (محطة المطار 2 بجدة)، (محطة غرب الدمام)، (منظومة محطات طريف وعرعر وسكاكا).

وأفاد ” الموكلي ” ، أنه تم التعاقد مع تحالف استشاري عالمي متخصص لإعداد مستندات الطرح ومن ثم البدء بعمليات الترسية الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي بنظام BOT مع القطاع الخاص من خلال تحالف ثلاث استشاريين بقيادة الاستشاري المالي بنك (ميزوهو) ويضم الاستشاري القانوني (وايت اند كيس) والاستشاري الفني (آتكنس).

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي (المطار-2) بمدينة جدة بطاقة تصميمية تصل إلى 500 ألف متر مكعب أولى المحطات التي سيتم البدء بطرحها للقطاع الخاص لتمويلها وتنفيذها وتشغيلها على أن يتبعها بعد ذلك المدن الأخرى المستهدفة (الدمام وطريف وعرعر وسكاكا).