توقيف المرشح الرئاسي السابق خالد علي في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، إن السلطات المصرية أوقفت، اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي، خالد علي، خلال عودته من تونس.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية : ” أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة تونس تقدم المحامي خالد علي والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي (ليبرالي) السابق أحمد فوزي لإنهاء إجراءاتهما إلا أن إحدى الجهات الأمنية أوقفتهما في المطار.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم توجيه بعض الأسئلة لهما وهو إجراء روتيني وعقب انتهاء جلسة المناقشة سيتم السماح لهما بالخروج من المطار.

وكتب المحامي الحقوقي، سامح سمير، على صفحتة بموقع ” فيسبوك ” : سلطات الأمن بمطار القاهرة، أوقفت المحامي الحقوقي خالد علي، والأمين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي أحمد فوزي، أثناء عودتهما من تونس.

وخالد علي (45 عامًا) هو محامٍ يساري بارز تزعم الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميًا بـ ” تيران وصنافير ” ، وكان ضمن المرشحين للرئاسة في انتخابات 2012.

وغادر علي القاهرة، قبل أيام، إلى تونس لحضور حفل تكريمه ومنحه درع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (غير حكومية) بمشاركة أحمد فوزي الأمين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.