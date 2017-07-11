الأمم المتحدة: أعداد المحاصرين من داعش في الرقة تناقصت لـ50 ألفا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن ما بين 30 و50 ألف شخص لا يزالون عالقين في مدينة الرقة، مقارنةً بـ100 ألف في نهاية يونيو الماضي.

وحذر المسؤول الأممي من تناقص الطعام والمياه والدواء والكهرباء وغيرها من الأساسيات، مع تدهور الوضع في الرقة، مضيفًا أن تأمين مخرج آمن للمدنيين أصبح مسألة ملحة.

وأضاف المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، أن المفوضية نجحت في إرسال قوافل إنسانية إلى القامشلي شمال شرق سوريا، لمساعدة نحو 430 ألف شخص نزحوا من جراء القتال، موضحًا أن 4 قوافل مكونة من 22 شاحنة نقلت خيامًا وبطاطين ومياهًا إلى اللاجئين في القامشلي.