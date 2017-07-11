سعود الطبية تنال اعتمادية المركز السعودي للمنشآت الصحية سباهي للمرة الثالثة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نالت مدينة الملك سعود الطبية اعتمادية المركز السعودي للمنشآت الصحية ” سباهي ” للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ثلاث سنوات مقبلة؛ حيث استوفت جميع متطلبات تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

وأكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور هيثم بن محمد الفلاح أن الاعتماد سيمثل دافعاً للمضي قدماً نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات.

ونوّه الدكتور الفلاح إلى أن الاعتماد الثالث يؤكد على مستوى الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى بالمدينة، لافتاً النظر إلى أن الاعتماد يقوم على تقييم مستوى جودة الخدمات من خلال معايير عملية.

وأوضح أن برنامج التحول لوزارة الصحة الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ينتظره مستقبل مزدهر في مختلف الخدمات الصحية، حيث أنها تزيد من جودة الأداء، من خلال تطوير الكفاءات العاملة في المنشآت الطبية.

واختتم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية تصريحه، مقدماً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لما يلقاه القطاع الصحي من رعاية واهتمام، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من قيادات وزارة الصحة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.