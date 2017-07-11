كبار العلماء: إنفاذ أحكام القضاء بحق المدانين بالإرهاب تطبيق لشرع الله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة كبار العلماء أن إنفاذ أحكام القضاء بحق المدانين بالإرهاب في القطيف ،تطبيق لشرع الله، وحفظ لأمن بلاد الحرمين الشريفين، وردع لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجرائم.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن ما تشهده المملكة من أمن وازدهار هو بفضل الله ثم بتحكيم شرعه الذي يحرص عليه ولاة الأمر أيدهم الله.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية في القطيف.

وأوضحت الداخلية، أن المدانين الأربعة و هم ” زاهر عبد الرحيم البصري، أمجد ناجي آل أمعيبد، يوسف علي المشيخص، محمد حسن الصايغ ” ، نفذوا عمليات إرهابية في القطيف.