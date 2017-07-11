سر انسحاب شيرين عبد الوهاب من لجنة تحكيم " ذا فويس " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب انسحابها رسمياً من برنامج المسابقات الغنائية ” ذا فويس ” بنسخته العربية والذي يعرض على شاشة ” MBC ” .

وبررت النجمة المصرية انسحابها من البرنامج بأنها لا تحب التكرار، فيما تواترت أنباء عن مشاركة نجوم جدد في لجنة تحكيم البرنامج .