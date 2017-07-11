 سر انسحاب شيرين عبد الوهاب من لجنة تحكيم " ذا فويس " - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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سر انسحاب شيرين عبد الوهاب من لجنة تحكيم ” ذا فويس “

سر انسحاب شيرين عبد الوهاب من لجنة تحكيم ” ذا فويس “
أماني الغامدي(صدى):

أعلنت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب انسحابها رسمياً من برنامج المسابقات الغنائية ” ذا فويس ” بنسخته العربية والذي يعرض على شاشة ” MBC ” .

وبررت النجمة المصرية انسحابها من البرنامج بأنها لا تحب التكرار، فيما تواترت أنباء عن مشاركة نجوم جدد في لجنة تحكيم البرنامج .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 8 ساعات

كانت سمجة وحركاتها سخيفة جدا

[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 1 ساعة

استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه

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