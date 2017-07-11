الدول الأربع: الإجراءات ضد قطر مستمرة حتى تنفيذ مطالبنا كاملة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

أكدت دول المقاطعة الأربع، استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وكانت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أصدرت منذ قليل بياناً مشتركاً، ثمنت خلاله جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه.