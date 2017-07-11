منزل سعودي الأغلى في هيوستن .. كم يساوي؟! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عُرض منزل شيد لمواطن سعودي في عام 1986في حي ريفر أوكس بهيوستن للبيع ،حيث تبلغ مساحته 23870 قدماً مربعاً وتحيط به حقول مساحتها 3 أفدنة.

ويضم المنزل 9 غرف نوم، و11 حماماً، و4 غرف عادية، وغرفا للعمالة المنزلية، ويوجد به مطبخ في كل طابق لتقديم خدمة الطعام لمالكه في أي طابق يوجد فيه.

المنزل المكون من ثلاث طبقات قدرت قيمته بـ 20 مليون دولار، ،وكان المواطن السعودي قد في باعه في 2002 لشركة عقارية، باعته بدورها في 2007.

يذكر ان سعر أغلى منزل في هيوستن 15 مليوناً، ما يجعل هذا المنزل الأغلى في المدينة .