منزل سعودي الأغلى في هيوستن .. كم يساوي؟! - صحيفة صدى الالكترونية

منزل سعودي الأغلى في هيوستن .. كم يساوي؟!
عُرض منزل شيد لمواطن سعودي في عام 1986في حي ريفر أوكس بهيوستن للبيع ،حيث تبلغ مساحته 23870 قدماً مربعاً وتحيط به حقول مساحتها 3 أفدنة.
ويضم المنزل 9 غرف نوم، و11 حماماً، و4 غرف عادية، وغرفا للعمالة المنزلية، ويوجد به مطبخ في كل طابق لتقديم خدمة الطعام لمالكه في أي طابق يوجد فيه.
المنزل المكون من ثلاث طبقات قدرت قيمته بـ 20 مليون دولار، ،وكان المواطن السعودي قد في باعه في 2002 لشركة عقارية، باعته بدورها في 2007.
يذكر ان سعر أغلى منزل في هيوستن 15 مليوناً، ما يجعل هذا المنزل الأغلى في المدينة .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 10 ساعات
وين المشتري يااخوان ويبشر باالعانيه ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 9 ساعات
كم يساوي؟؟؟؟؟ و من قال لكم إني ودي ابيعه .؟؟؟😂
تااااامه[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 9 ساعات
😍
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 8 ساعات
أرزاق سبحان الله
إذا لك رزق يجيك لين عندك
والله العظيم قبل المغرب سمعت باب الحوش يدق
بالعادة ماافتح لحد لأن الي بيجيني يكون بيننا موعد مسبق
تفاجأت بصديق لي من كبار رجال الاعمال وسواقه المصري
قلطتهم وتقهوينا
فجأة اتصل بي رجل اعمال هندي من دولةالامارات
يبي له موقع فالشرايع
قلت تعال موجود
خويي الي جاني العصر عنده عدة مواقع
سبحان الله ارسلي مدير فروعه جاء وتعشينا
واتفقوا وبكرة يكتبون عقد عشر سنوات
السنةب٤مليون
انا مدري شلون تمت الصفقة
اول صفقة تمر علي بهذي السرعة والصدفه
طلع نصيبي مبلغ جاااااامد بكرة استلم شيكة
فقلت سبحان الله
والله مافكرت ولا حتى طرى لي على بال
والحمدلله.
محمد بن مبارك[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 8 ساعات
ربي يرينا في من سرق أموال المسلمين وهرب بها سوف يسعد ويفرح في باقي حياته ولكن المهم ينتظره
ابتسام الروقي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
يالقرني خف علينا صاير ابن سعيدان علي غفله
معاك سلف
ابو بدر الهلالي[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 4 ساعات
* يالقرني ✋ ودي أصدق قصتك مع إحترامي الكامل لشخصك الكريم*
رجل أعمال يدق باب الحوش!!
وبعدها إتصال من الإمارات صديق هندي يبغى موقع!!
ياااااارااااجل 😉
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11262 ] نشر منذ 3 ساعات
ولما لا تصدقون حكاية القرني هذه امور طبيعيه وتحدث دائما ولا فيها مجال لشك بصدق الروايه
ثم الاخ القرني من الاعضاء المحترمين ولا يمكن يؤلف روايه غير واقعه ولنفرض ان هذه القصه من تأليفه فهذا شي جميل جدا وهذا يدل على انه انسان مثقف لديه القدره على التأليف وسرد القصص الجميله
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 38 دقيقة
معليك منهم يبوعمار
انا اصلا بالعادة مااحب اتكلم عن هذي اموري الشخصية
لكن استغربت من الاحداث والمصادفة
وعلى فكرة الي يعرفوني شخصيآ والمقربين الي يتابعوني دارين وش انا اتكلم عنه
على فكرة يااخ ابتسام اخر عهدنا بك فالصحيفة رحت تسوي عملية تحول جنسيآ
ههههههه هههههههه
فاكرين الخبر يعيال😂😂😂😂