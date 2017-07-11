بالمستندات رواتب قادة داعش في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

عثرت قوات الشرطة العراقية في الموصل، علي بعض المستندات التي توضح الرواتب التي كان يدفعها تنظيم ” داعش ” لقادته ومقاتليه.

وأظهرت المستندات التي نشرها موقع ” سبوتنيك ” الروسي، أن القادة في داعش كانوا يتقاضون 500 دولار فما فوق.

ويسمي ” داعش ” الرواتب بالكفالات التي تتفاوت بين عنصر وآخر والقادة، وتتفاوت بالنسبة إلى عدد الزوجات والأطفال خلافًا للداعشي الأعزب، فكفالته محددة بـ72 دولارًا أمريكيًّا، منها 40 مخصصة للطعام.

اللافت للنظر أن تخصيص كفالة الطعام متساوية بين كل الدواعش -وهي 40 دولارًا- حتى للذين لديهم زوجات وأطفال.

ويصرف ” داعش ” الأموال لعناصره الذين يطلق عليهم ” الجنود أو المقاتلين ” ، على عدد زوجاتهم وأطفالهم؛ فكلما زاد العدد ارتفع الراتب، شرط أن لا يزيد عن 300 دولار.