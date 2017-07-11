الشباب يتعاقد مع مبومبو ويوقع مخالصة مع مغربي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلن نادي الشباب رسمياً، التعاقد مع الكونغولي إدريس مبومبو، قادماً من فريق زيسكو يونايتد الزامبي ووقعت إدارة الشباب، مساء الثلاثاء، عقداً احترافياً مع مبومبو، يمتد لـ 3 سنوات، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر.

ويلعب مبومبو في مركز المهاجم، ويبلغ من العمر 21 عاماً، وشارك مع فريقه في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقاده للدور ربع النهائي.

وفي سياق متصل، وقع الشباب مخالصة مالية مع اللاعب إسماعيل مغربي، وقدمت إدارة النادي الشكر له على فترة تواجده مع الفريق.