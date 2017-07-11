محمد رمضان ينشر صورة برفقة جمال مبارك ويحذفها بعد هجوم متابعيه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، مساء اليوم الثلاثاء، صورة تجمعه بجمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وعلق عليها قائلا: ” مع الراجل المحترم جمال مبارك ” .

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، حذف صورته الذي نشرها، برفقة جمال مبارك، بعد دقائق قليلة من نشرها، لتعرضه لموجه من الانتقادات من قبل متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم ” جواب إعتقال ” الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، ويشاركه بطولة العمل إياد نصار، وصبري فواز، وسيد رجب، ودينا الشربيني، ومحمد عادل، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن، حول شخصية «خالد الدجوي» قائد الجناح العسكري ضمن جماعة إرهابية متطرفة تنفذ عمليات إجرامية خطيرة.

