رسالة شديدة اللهجة من نجاد لخامنئي احتجاجًا على اعتقال مساعده - صحيفة صدى الالكترونية

رسالة شديدة اللهجة من نجاد لخامنئي احتجاجًا على اعتقال مساعده
اعتبر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اعتقال السلطات الأمنية لمساعده السابق للشؤون التنفيذية المقرب منه حميد بقائي “ ظلم عظيم ” .
جاء ذلك في رسالة بعثها نجاد إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، نشرها موقع “ دولت بهار ” التابع له، اليوم الثلاثاء.
ودعا نجاد في رسالته خامنئي للتدخل لإطلاق سراح بقائي فوراً، واصفاً بقائي بأنه أخيه وقدم خدمات للشعب الإيراني خلال مسؤولياته السابقة.
وقال نجاد : إن اعتقال بقائي أحد الرجال المؤمنين والموظفين الثوريين المدافعين عن القيم الإلهية والإنسانية وصاحب اليد النظيفة، ظلم كبير وغير قانوني.
وهاجم نجاد السلطات القضائية قائلا : أن صمت القضاء على اعتقال بقائي والتشهير به في وسائل الإعلام أمر مثير للقلق.
وكانت السلطات الأمنية الإيرانية، اعتقلت الأحد الماضي، حميد بقائي، من دون معرفة الأسباب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 10 ساعات
الى جهنم كلكم ،، بأمر ربنا يامشركي الدين وشياطين هذا الزمان ,,,