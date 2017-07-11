 رسالة شديدة اللهجة من نجاد لخامنئي احتجاجًا على اعتقال مساعده - صحيفة صدى الالكترونية

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رسالة شديدة اللهجة من نجاد لخامنئي احتجاجًا على اعتقال مساعده

رسالة شديدة اللهجة من نجاد لخامنئي احتجاجًا على اعتقال مساعده
طهران(صدى):

اعتبر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اعتقال السلطات الأمنية لمساعده السابق للشؤون التنفيذية المقرب منه حميد بقائي “ ظلم عظيم ” .

جاء ذلك في رسالة بعثها نجاد إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، نشرها موقع “ دولت بهار ” التابع له، اليوم الثلاثاء.

ودعا نجاد في رسالته خامنئي للتدخل لإطلاق سراح بقائي فوراً، واصفاً بقائي بأنه أخيه وقدم خدمات للشعب الإيراني خلال مسؤولياته السابقة.

وقال نجاد : إن اعتقال بقائي أحد الرجال المؤمنين والموظفين الثوريين المدافعين عن القيم الإلهية والإنسانية وصاحب اليد النظيفة، ظلم كبير وغير قانوني.

وهاجم نجاد السلطات القضائية قائلا : أن صمت القضاء على اعتقال بقائي والتشهير به في وسائل الإعلام أمر مثير للقلق.

وكانت السلطات الأمنية الإيرانية، اعتقلت الأحد الماضي، حميد بقائي، من دون معرفة الأسباب.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 10 ساعات

الى جهنم كلكم ،، بأمر ربنا يامشركي الدين وشياطين هذا الزمان ,,,

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