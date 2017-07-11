رسالة شديدة اللهجة من نجاد لخامنئي احتجاجًا على اعتقال مساعده - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اعتبر الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اعتقال السلطات الأمنية لمساعده السابق للشؤون التنفيذية المقرب منه حميد بقائي “ ظلم عظيم ” .

جاء ذلك في رسالة بعثها نجاد إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، نشرها موقع “ دولت بهار ” التابع له، اليوم الثلاثاء.

ودعا نجاد في رسالته خامنئي للتدخل لإطلاق سراح بقائي فوراً، واصفاً بقائي بأنه أخيه وقدم خدمات للشعب الإيراني خلال مسؤولياته السابقة.

وقال نجاد : إن اعتقال بقائي أحد الرجال المؤمنين والموظفين الثوريين المدافعين عن القيم الإلهية والإنسانية وصاحب اليد النظيفة، ظلم كبير وغير قانوني.

وهاجم نجاد السلطات القضائية قائلا : أن صمت القضاء على اعتقال بقائي والتشهير به في وسائل الإعلام أمر مثير للقلق.

وكانت السلطات الأمنية الإيرانية، اعتقلت الأحد الماضي، حميد بقائي، من دون معرفة الأسباب.