ابن دلبوح يدشن فعاليات مهرجان أحد رفيدة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

دشن سعادة محافظ محافظة احد رفيدة الاستاذ سعيد بن علي بن دلبوح رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحة بالمحافظة مهرجان احد رفيدة لهذا الصيف من العام 1438هـ.

انطلق المهرجان بأول صفحاته من أبواب جامع نهج الصالحين من خلال محاضره دينية القيت بهذه المناسبة ومن ثم بتكريم عدد من حفظة وحافظات كتاب الله بحضور مدير فرع جمعية تحفيظ القران الكريم بالمحافظة الشيخ خالد ابو مديني عقب ذلك تم الانتقال إلى مهرجان احد رفيدة للتسوق وذلك لقص شريط الافتتاح والاعلان عن إنطلاقته رسمياً وسط حضور جماهيري كبير في ليلة استثنائية للكل وقد بدأ الاحتفال بجولة تفقديه تعريفه للمحافظ والوفد المرافق معه للجهات المشاركة في المهرجان وقد ضمت الشؤون الصحية والبلدية ومكتب الدعوة بالمحافظة.

وقد تخلل الزيارة حفل خطابي استعرض فيه المدير التنفيذي للشركة المنظمة ” راما المستقبل ” الاستاذ مثيب المعاوي ابرز ما تقوم به الشركة المنظمة للمهرجان من فعاليات ونشاطات تخدم الأسرة والمصطاف بعد ذلك إنطلقت العروض الشعبية المتنوعة وفرق الاطفال الاستعراضية التي قدمت اجمل اللوحات وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتكريم جميع الجهات الامنية والحكومية الاخرى المشاركة بتنظيم هذا المهرجان و اعضاء اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة وممثليها بجميع المراكز كما تم تقديم هدية تذكاريه من قبل الشركة المنظمة للحفل لراعي الحفل سعادة المحافظ على جهوده المبذوله.

من جانبه صرح سعادة المحافظ بهذه المناسبة قائلاً :” أنا سعيد اليوم بما شهادته أمام عيني من جهود تم ترجمتها على أرض الواقع من قبل جميع المشاركين والمنظمين ، ما شاهدته اليوم هو دمج ما بين المتعه والتسويق في آن واحد نتمنى أن نكون وفقنا لتقديم كل ما يفيد ويمتع ويبهج السائح والأهالي في ظل توجيهات القيادة العليا من سمو سيدي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه حفظهما الله لنا على ضرورة تقديم كل مانستطيع على مدار العام بالأخص هذا العام حيث تحضى منطقة عسير هذا العام بصيف إستثنائي كون أبها عاصمةً للسياحة العربية ونحن نعمل كمنظومة وحدة نسعى لتقديم المنطقة بالوجه الأفضل والأكمل دوماً وأضاف أيضاً نحن ننعم بنعم كثيره وذلك في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيده يجب ان نشكر الله عز وجل على ذلك ولا ننسى ولاة أمورنا من صالح دعائنا ، اتقدم بالشكر الجزيل للمبدعين في اللجنة الفرعية للتنمية السياحية على نظير ما قدموه كما أتقدم بالشكر للجهات الأمنية والشركة المنظمة للمهرجان “.

كما صرح نائب رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة الاستاذ علي بن هذال بهذه المناسبة قائلاً :” شكراً لجميع زملائي على كل ما قدموه شكراً لجميع الجهات الحكومية والأمنية المشاركة النجاح نجاحنا جميع وهذه فرحتنا جميعاً وكل ما ترونه هذا بفضل الله عز وجل ثم توجيهات سمو أمير المنطقة ونائبه وسعادة المحافظ الذين حرصوا دائما على إظهار المحافظة بالشكل اللائق في كل عام “.

في نهاية الحفل تم السحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة كانت من نصيب إحدى الزوار تسلمها بنيابة عنها ولي أمرها.

الجدير بالذكر أنه سوف يكون هناك حفل خاص بالفرق الشعبية وذلك يوم الاربعاء القادم الموافق ١٤٣٨/١٠/١٨ هــ في المركز الحضاري بالمحافظة.