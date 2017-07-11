" العجيري " يفتتح البرنامج الدعوي الصيفي فعليات صيف النماص السبت القادم - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات صيف النماص 1438هـ ، تحت شعار ” صيفنا ألوان ” أن سعادة محافظ النماص، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، عبدالله بن عائض العجيري سيقوم يوم السبت ( 21-10-1438هـ ) بافتتاح البرنامج الدعوي الصيفي والذي تستمر فعالياته حتى ( 29-10-1438هـ ).

هذا وسينطلق البرنامج الدعوي بمحاضرة لفضيلة الشيخ د . سعد بن سعيد الحجري عضو الإفتاء بمنطقة عسير وذلك بالجامع الكبير بالنماص بعد مغرب يوم السبت ( 21-10-1438هـ )

الجدير بالذكر أن اللجنة قد جهزت مكاناً خاصاً بالنساء الراغبات في حضور هذه المحاضرة.