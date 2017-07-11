" الأحوال المدنية " توجه بعدم التعامل مع من " يدعي " تقديم خدماتها - صحيفة صدى الالكترونية

” الأحوال المدنية ” توجه بعدم التعامل مع من ” يدعي ” تقديم خدماتها
وجه الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحذير من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتهم سواء كانوا أفراد أو مكاتب.
وقالت الداخلية في تغريدة عبر حسابها على تويتر حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا.
وأكدت الوكالة، أن خدماتها تقدم بالمجان ويمكن للمستفيد ان يحجز موعده بنفسه أو عن طريق الأجهزة الموجودة داخل المكاتب بمساعدة موظفي الإدارة .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 9 ساعات
تحجز موعد بعد سنة ولا ستة شهور يدقون عليك
ماصار موعد🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 8 ساعات
كذابين مواعيد معقدهوالله لو احصل من يخدمنى لا اعطيه ما عندكم سالغه معقدين الو ضع الواحد يبى يستفسر يقول مة عد لو تركتوها زى اول يراجع الواحد على طول احسن لا وحا طين سكرتيه غير فا همين ولا متعلمين كيف يتكلمون مع الناس