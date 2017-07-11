" الأحوال المدنية " توجه بعدم التعامل مع من " يدعي " تقديم خدماتها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وجه الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحذير من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتهم سواء كانوا أفراد أو مكاتب.

وقالت الداخلية في تغريدة عبر حسابها على تويتر حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا.

‏وأكدت الوكالة، أن خدماتها تقدم بالمجان ويمكن للمستفيد ان يحجز موعده بنفسه أو عن طريق الأجهزة الموجودة داخل المكاتب بمساعدة موظفي الإدارة .