هيئة الاتصالات تطلق " خرائط التغطية " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خدمة خرائط التغطية، عبر موقعها الإلكتروني، وتمكن الخدمة مستخدم خدمات الاتصالات، من الاطلاع على مستوى الخدمة وتقييمها، والتقدم بشكوى عند ظهور بيانات مخالفة عن الواقع لديه.

ويظهر للمستخدم حين الدخول على موقع الخدمة قائمة بشركات الاتصالات، ونوع الخدمة التي يرغب المستخدم الاستعلام عنها، ثم تحديد الموقع على الخريطة؛ ليحصل على مستوى تغطية هذه الخدمة في موقعه، وتقييمات المستخدمين الآخرين، كما يمكنه القيام بإضافة تقييم على جودة التغطية في الموقع المحدد والتقدم بشكوى عند أي ملاحظة.