بالصور.. صدى تتجول في " باص أبها " السياحي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح . تصوير ظافر اللامي(صدى):

تزامناً مع المهرجانات السياحة بمنطقة عسير تجولت كمرة ” صحيفة صدى الالكترونية ” عبر الباص السياحي المكشوف ذا الطابقين في منطقة عسير التابع لمجموعة الحكير.

‎حيث اوضح مدير فرع هيئة السياحة بعسير الاستاذ محمد العمرة في تصريح سابق أن الحافلات تتكون من طابقين الأول مغلق ومكيف، والثاني مكشوف لإتاحة الفرصة للسياح للاستمتاع بالأجواء الطبيعية للمنطقة، كما تتيح لهم رحلات بمرافقة مرشدين متخصصين، مع توفير شاشات عرض بالحافلات لتعريف السياح بالمواقع الأثرية.

لافتاً إلى أنه يوجد بداخل كل باص مضيف لاستقبال الركاب، كما أن قيمة التذاكر ستكون رمزية، وروعي فيها فئات الشباب والأطفال.

ولفت إلى أن كل باص سيكون مجهزا بكاميرا لمراقبة سلوك السائق، مع تزويد الزجاج الأمامي لكل باص برقم يوضح خطوط السير، وجدول المواعيد، مشيرا إلى أنه تم توفير مسارين لرحلات الباص داخل مدينة أبها مدة كل منهما 40 دقيقة. ويكون نقطة الانطلاق باستمرار من جوار مسرح المفتاحة الواقع وسط مدينة ابها ويمر الباص بالسياح داخل مدينة ابها لمشاهدة الاسواق والمناطقة الاثرية وما يسمى شارع الفن , كما ويتجول الباص السياحي عبر طريق الحزام الدائري للمدينة لمشاهدة المناظر والحدائق والمهرجانات المقامة بالمنطقة ليبدي للسائح جمال المنطقة وحسنها .