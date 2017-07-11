" التعليم " تحدد موعد السوبر السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تنتظر لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد إجازة الربيع التي تحددها وزارة التعليم من أجل تحديد اليوم الذي تقام فيه مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في شهر يناير المقبل.

وكشف مصدر أن السبب في اختيار شهر يناير يعود إلى اعتدال الأجواء في مدينة أبوظبي كونهم حالياً لا يستطيعون إقامتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة بعكس ما كانت تقام في العاصمة البريطانية لندن في مثل هذه الأيام.

وأوضح المصدر، أنها ستستمر لمدة عامين في أبوظبي، وهم في انتظار موعد الإجازة التي ستكون لمدة أسبوع ومنها سيتم اختيار اليوم بالتحديد.