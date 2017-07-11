بالفيديو .. إحباط تهريب 225 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة عبر الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

احبطت شرطة مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية تهريب 225 ألف حبة مخدرة ” كبتاجون ” ، خبئت بأماكن سرية في شاحنة تجارية متجهة من الأردن للمملكة.

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان صحفي إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا في محاولة تجهيز وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة ” كبتاجون ” إلى السعودية، بإخفائها في إحدى الشاحنات، وأنه بعد جمع المعلومات عن العملية، تم تتبع عدد من الأشخاص المشتبه بهم.

وأضافت تم ملاحقة الشاحنة المحملة بالمواد المخدرة، وإيقافها في إحدى المناطق شرق الأردن، أثناء توجهها إلى المعبر الحدودي بين الأردن والمملكة، وبتفتيشها عُثر داخلها على 225 ألف حبة مخدرة خبئت بأماكن سرية داخلها.

