قرقاش: السياسة القطرية منذ 1995 كارثية على المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن السياسة القطرية منذ العام 1995 كارثية على المنطقة، وجوهرها دعم التطرف والإرهاب، مضيفًا أن لدينا فرصة ذهبية لتغيير تلك السياسة.

وأشار قرقاش – في نبأ عاجل أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية – إلى أن أزمة قطر سببها غياب الثقة والتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن الحلول المؤقتة ليست جيدة والدبلوماسية يجب أن تعالج دعم قطر للتطرف والإرهاب.