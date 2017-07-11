استعدادات مكثفة لموسم الأمطار بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

بدات بلدية جازان أعمال تنظيف شاملة للأودية ومجاري السيول بالإضافة إلى صيانة الشبكات والقنوات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك ضمن الاستعداد لموسم هطول الأمطار القادم.

وأوضح رئيس بلدية مدينة جازان والمشرف على اعمال تنظيف الأودية أنه يتم تنفيذ خطة أعمال تنظيف الأودية ومجاري السيول على 3 محاور وهي العمل على تنظيف مجاري الأودية والعبارات وإزالة كل ما يعترض مجاري السيول وتدعيم حمايات القرى والتأكد من سلامتها .

وأضاف انه يتم كذلك تنظيف مصائد الأمطار وخطوط شبكات التصريف والتأكد من سلامه مضخات الطرد ولوحات التشغيل وصيانتها وصيانة وتجهيز المعدات والآليات والمضخات التي تستخدم في المناطق والتجمعات الغير مشمولة بشبكات تصريف مياه الأمطار.