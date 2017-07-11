جونبك الكوري يسعي لشراء تياجو من الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تقدم فريق جونبك هيونداي موتورز الكوري بعرض رسمي لنادي الهلال للحصول على خدمات البرازيلي تياجو ألڤيس الذي انتهت فترة إعارته المؤقتة من فريق شيميزو الياباني.

وأشارت صحيفة ” سبورت ميدا ” الكورية، إلى أن فريق جونبك هيونداي يسعى لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية من خلال التعاقد مع البرازيلي تياجو الذي تنتمي بطاقته الدولية لفريق الهلال حتى شهر أغسطس من عام 2019 وذلك من خلال شراء فترة الاعارة لمدة 6 أشهر من فريق الهلال.

وأفادت أن فريق جونبك أقدم في البداية على الدخول في مفاوضات مع الهلال من أجل شراء البطاقة الدولية بالكامل للاعب البرازيلي إلا أن جونبك إنصدم من المطالبات المالية الباهظة التي أشترط عليها الهلال لأجل عملية شراء البطاقة مما جعل جونبك يدخل لطريق آخر من خلال التفاوض على الإعارة المؤقتة لنصف موسم.