أمير الكويت: عازم على مواصلة حل الأزمة الخليجية - صحيفة صدى الالكترونية

أمير الكويت: عازم على مواصلة حل الأزمة الخليجية
أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن شعوره بالمرارة إزاء ما وصفها بالتطورات التي لم يسبق لها مثيل في الخليج، قائلا، إنه يعتزم المضي قدما في جهود الوساطة التي يبذلها.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الصباح قوله، إن ردود الفعل الإيجابية والتأييد لجهود الوساطة الكويتية رسخت إصراره وعزمه على مواصلة مساعيه لحل الأزمة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 10 ساعات
كفو ياسمو الشيخ المحبوب ، اطال الله عمرك على طاعته ,, آمين ,,
,, ماقصرت بارك الله فيك .. ومهما قلت في تمجيدك لا استطيع ان اوفيك ,, شكر الله لك مساعيك ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يعطيك العافية ياسموالشيخ
سعيك للخير مابينساااه التاريخ
وبتظل تتذكرة الاجيال جيل بعد جيل
الله يطول بعمرك
ويجزااااك الجنه.😘
abdul[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 9 ساعات
نعم ايها الامير الوالد، انت باقي المتبقي في حكمة قادة الخليج. وفعلا الامة الاسلامية وراءك تتبعك وتأيدك في سعيك ووساطتك لاطفاء النار التي اوقدها فراعنة الزمان. وافعلها لوجه الله حتي ياتيك التوفيق منه عز وجل. سر علي بركة الله واحتسب اجرك علي المولي. لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) An-Nisaa.