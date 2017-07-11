أمير الكويت: عازم على مواصلة حل الأزمة الخليجية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن شعوره بالمرارة إزاء ما وصفها بالتطورات التي لم يسبق لها مثيل في الخليج، قائلا، إنه يعتزم المضي قدما في جهود الوساطة التي يبذلها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الصباح قوله، إن ردود الفعل الإيجابية والتأييد لجهود الوساطة الكويتية رسخت إصراره وعزمه على مواصلة مساعيه لحل الأزمة.