 الشعلان تتساءل: من سيتولى تدريس التربية البدنية للبنات؟ - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الشعلان تتساءل: من سيتولى تدريس التربية البدنية للبنات؟

الشعلان تتساءل: من سيتولى تدريس التربية البدنية للبنات؟

الشعلان تتساءل: من سيتولى تدريس التربية البدنية للبنات؟
طلال الغامدي(صدى):

أمتدحت عضو الشورى لطيفة الشعلان،اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التعليم بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي القادم، متسائلة عمن سيتولى تدريسها في ظل غياب الكادر السعودي.

وقالت الشعلان في تغريدات على حسابها بموقع تويتر: مبروك.. ولا عزاء لكل الذين تحزبوا من أفراد ولجان وجماعات ضد هذا المطلب المشروع.

وأضافت: السؤال الآن من سيتولى تدريس الرياضة في مدارس البنات لعدم وجود كوادر سعودية.


الوسوم:, , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 11 ساعة

يدرسونهن رجال على شان الجت قريب المرما يسددلها هذا قرار فاشل مثل وجه من عتمده

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 10 ساعات

تخبطxتخبط

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 9 ساعات

قرار صائب جدا ولا عزاء للمتحزبين حقين كل شي حرام

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات

بالعكس ليش تخبط العقل السليم بالجسم السليم وقضاء على الكسل والسمنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *