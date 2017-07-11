الشعلان تتساءل: من سيتولى تدريس التربية البدنية للبنات؟ - صحيفة صدى الالكترونية

الشعلان تتساءل: من سيتولى تدريس التربية البدنية للبنات؟
أمتدحت عضو الشورى لطيفة الشعلان،اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التعليم بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي القادم، متسائلة عمن سيتولى تدريسها في ظل غياب الكادر السعودي.
وقالت الشعلان في تغريدات على حسابها بموقع تويتر: مبروك.. ولا عزاء لكل الذين تحزبوا من أفراد ولجان وجماعات ضد هذا المطلب المشروع.
وأضافت: السؤال الآن من سيتولى تدريس الرياضة في مدارس البنات لعدم وجود كوادر سعودية.
الحربي[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 11 ساعة
يدرسونهن رجال على شان الجت قريب المرما يسددلها هذا قرار فاشل مثل وجه من عتمده
ردة فعل[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 10 ساعات
تخبطxتخبط
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 10 ساعات
معليش انا مشغول مني بفاضي🤗🤗🤗
عبدالله[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 9 ساعات
قرار صائب جدا ولا عزاء للمتحزبين حقين كل شي حرام
روان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
بالعكس ليش تخبط العقل السليم بالجسم السليم وقضاء على الكسل والسمنه