الشعلان تتساءل: من سيتولى تدريس التربية البدنية للبنات؟ - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أمتدحت عضو الشورى لطيفة الشعلان،اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التعليم بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي القادم، متسائلة عمن سيتولى تدريسها في ظل غياب الكادر السعودي.

وقالت الشعلان في تغريدات على حسابها بموقع تويتر: مبروك.. ولا عزاء لكل الذين تحزبوا من أفراد ولجان وجماعات ضد هذا المطلب المشروع.

وأضافت: السؤال الآن من سيتولى تدريس الرياضة في مدارس البنات لعدم وجود كوادر سعودية.