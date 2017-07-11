النفط يهبط مع خفض بنوك توقعاتها للأسعار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هبطت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعدما دفعت تخمة المعروض في الأسواق العالمية عددا من البنوك إلى خفض توقعاتها للأسعار.

وبحلول الساعة 0945 بتوقيت جرينتش سجل خام القياس العالمي مزيج برنت 46.58 دولار للبرميل بانخفاض قدره 30 سنتا بينما نزل الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 44.15 دولار للبرميل.

وأبلغ هاري تشيلينجويريان رئيس استراتيجية النفط في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي منتدى رويترز النفطي العالمي أن البنك خفض توقعاته لخام برنت تسعة دولارات إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 وبمقدار 15 دولارا إلى 48 دولارا لعام 2018.

كما خفض بنك باركليز توقعاته لخام برنت في 2017 و2018 إلى 52 دولارا للبرميل للعامين بدلا من 55 دولارا و57 دولارا بالترتيب.

وساعدت مؤشرات على قوة الطلب في الأجل القصير في الحد من الخسائر.

وتقل أسعار الخام بنحو 18 بالمئة عن المستوى الذي سجلته في بداية العام على الرغم من الاتفاق الذي قادته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص الإنتاج اعتبارا من يناير كانون الثاني.

واتفقت أوبك وروسيا وبعض كبار المصدرين على تقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا دون المستويات المسجلة في نهاية العام الماضي.