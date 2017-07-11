فرنسا تحشد 11 ألف شرطي لتأمين احتفالات العيد القومي بحضور ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلن مدير شرطة باريس ميشيل ديلبويش، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستحشد نحو 11 ألف فرد شرطة ودرك لتأمين احتفالات العيد القومي في 14 يوليو، وخاصة العرض العسكري الذي سيجرى بجادة الشانزليزيه بباريس بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورفض مدير الشرطة الكشف عن التدابير الخاصة بتأمين زيارة الرئيس ترامب، الذي سيصل فرنسا بعد غد الخميس، مشيرا إلى التنسيق الوثيق الجاري في هذا الصدد بين أجهزة الأمن الفرنسية والأمريكية.

وأضاف أنه سيتم أيضا تعبئة نحو 2500 رجل إطفاء، وتأمين المداخل المؤدية إلى جادة الشانزليزيه، فضلا عن الاستعانة بنظام مضاد للطائرات بدون طيار قادر على الرصد والتشويش.. مؤكدا أنه سيتم استخدام طائرة بدون طيار، تابعة لسلاح الجو الفرنسي، لرصد حركة الجماهير الغفيرة التي ستشاهد العرض العسكري المرتقب في الجادة الشهيرة .

يشار إلى أن باريس شهدت، خلال الشهرين الماضيين، اعتداءات بينهما اثنان بجادة الشانزليزيه في 20 أبريل حين قتل شرطي برصاص إرهابي تابع لـ ” داعش ” .. وفي 19 يونيو حين أقدم شخص بحوزته أسلحة نارية على صدم شاحنة للشرطة، وبالإضافة إلى اعتداء على دورية للشرطة أمام كاتدرائية نوتردام في 6 يونيو.