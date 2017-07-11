الخارجية البريطانية: الاتحاد الأوروبي يطلب مبالغ " ابتزازية " من لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن ” ينفخ في الريح ” إذا كان يفكر في طلب مبلغ ” ابتزازي ” من المملكة المتحدة لتركها الكتلة ” البريكست ” .

وأضاف جونسون – أمام النواب في مجلس العموم، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية – : ” المبالغ التي رأيتها، التي اقترحوا طلبها من هذه البلاد، تبدو لي ابتزازية… أعتقد أن ” أنتم تحلمون ” تعبير ملائم ” .

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على بريطانيا دفع فاتورة لتغطية التزامات معاشات موظفي الاتحاد الأوروبي والتزامات أخرى كانت المملكة المتحدة قد وافقت عليها.

ويرى الاتحاد أن تقدمًا كبيرًا يجب أن يُحرز في تسوية تلك الفاتورة، قبل بدء المفاوضات بشأن علاقة المملكة المتحدة في المستقبل بالكتلة الأوروبية.

وتشير التقديرات إلى أن المبلغ يمكن أن يصل إلى مائة مليار يورو ” 114 مليار دولار ” .