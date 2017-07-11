الخارجية البريطانية: الاتحاد الأوروبي يطلب مبالغ " ابتزازية " من لندن - صحيفة صدى الالكترونية

الخارجية البريطانية: الاتحاد الأوروبي يطلب مبالغ ” ابتزازية ” من لندن
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن ” ينفخ في الريح ” إذا كان يفكر في طلب مبلغ ” ابتزازي ” من المملكة المتحدة لتركها الكتلة ” البريكست ” .
وأضاف جونسون – أمام النواب في مجلس العموم، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية – : ” المبالغ التي رأيتها، التي اقترحوا طلبها من هذه البلاد، تبدو لي ابتزازية… أعتقد أن ” أنتم تحلمون ” تعبير ملائم ” .
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على بريطانيا دفع فاتورة لتغطية التزامات معاشات موظفي الاتحاد الأوروبي والتزامات أخرى كانت المملكة المتحدة قد وافقت عليها.
ويرى الاتحاد أن تقدمًا كبيرًا يجب أن يُحرز في تسوية تلك الفاتورة، قبل بدء المفاوضات بشأن علاقة المملكة المتحدة في المستقبل بالكتلة الأوروبية.
وتشير التقديرات إلى أن المبلغ يمكن أن يصل إلى مائة مليار يورو ” 114 مليار دولار ” .
القرشي[ عدد التعليقات: 1707 ] نشر منذ 11 ساعة
مايتم في منطقة الشرق الأوسط خاصة هو إبتزاز واضح منكم جميعآ وخير شاهد على ذلك ماتم في العراق وسوريا
وما يتم في اليمن وفي مصر مؤخرآ بتسليح جماعات إرهابية بسلاحكم ودعمكم السياسي من أجل تدمير وتقسيم
دولنا إلى دويلات صغيرة والدول التي تخشى على نفسها من مخططاتكم الشيطانية فعليها أن تدفع لكم المال
على هيئة صفقات بمليارات الدولارات حتى تتوهم شعوبها بأن أموالهم لم تذهب هبأً !!!
جميعكم لصوص وتجار حروب ومصاصي دماء من أجل رفاهية دولكم وشعوبكم .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 11 ساعة
صح يااخ القرشي صح ,,كلامك صح , لا فض فوك ,,
,, هم اساس البلاء فلا ننتظر منهم حل ، بل هم اهل التعقيد والتصعيد ,, قاتلهم الله ,,
abdul[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 11 ساعة
موسم الابتزاز. جزيرة قطر vs جزيرة انجلترا.