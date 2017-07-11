اقتحام القنصلية التونسية في فرنسا وسرقة 400 جواز سفر - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء عن اقتحام القنصلية التونسية بمدينة ليون الفرنسية، وتمت سرقة جوازات سفر غير مستخدمة وأختام.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات عملية السطو التي يبدو أنه تم التخطيط لها بدقة، مشيرة إلى قيام اللصوص بإفراغ طفايات الحريق داخل مبنى القنصلية.

وأسفرت عملية الاقتحام عن سرقة 400 جواز سفر فارغ والختم الرسمي إلى جانب نحو 4000 يورو نقدًا.

وأوضح القنصل العام بتونس بمدينة ليون في تصريح إذاعي، أنّ وزارة الشؤون الخارجية أرسلت فريق تحقيق داخليا لمعرفة ملابسات العملية.