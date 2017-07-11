ضمن مهرجان أبها يجمعنا مي وهيا في مسرحية " سوبر كيوت " بمهرجان الكوميديا الدولي‬⁩ - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

بقالب كوميدي خفيف مصحوب بعدد من اللوحات الاستعراضية الهادفة، يناقش ” مهرجان الكوميديا الدولي ” المقرر انطلاق دورته الثالثة على مسرح ” المفتاحة ” بمدينة ” أبها ” السعودية خلال الفترة من 3 إلى 9 ذي القعدة 1438هـ، الموافق 26 يوليو إلى 1 أغسطس 2017م، السلبيات المجتمعية التي تعاني منها الرياضة النسائية في المملكة، وذلك من خلال العرض المسرحي النسائي ” سوبر كيوت ” .

يشارك في بطولة العرض الفنانة الكويتية/ هيا الشعيبي، والفنانة المصرية مي كساب، والفنانة السعودية نيرمين محسن، والفنانة هند محمد، والفنانة الكويتية آلاء الهندي، والفنانة السعودية الصاعدة سارة اليوسف.

والمسرحية من تأليف سلطان اللهيبي، ومخصصة للجمهور النسائي فقط والأطفال الذكور تحت سن 7 سنوات، وترصد على مدى 90 دقيقة واقع الرياضة النسائية في المملكة، والمشكلات العديدة التي تصادف المرأة السعودية الراغبة في ممارستها للحفاظ على رشاقتها، وما قد تتعرض له من عمليات نصب وخداع من المراكز غير المعتمدة، كما تكشف الخديعة التي تمارسها الفنانة مي كساب على الفنانة هيا الشعيبي.

وإضافة لذلك، تستعرض المسرحية بعض السلبيـات الموجودة في المجتمــع عن الرياضة بطريقة نقدية كوميدية، بالإضافة إلى وجود استعراضات غنائية تتناسب مع سياق الأحداث.

يشار إلى أن فعاليات ” مهرجان الكوميديا الدولي ” –الذي تمتد لأسبوع كامل بمشاركة نخبة من صناع ونجوم الكوميديا السعودية والخليجية والعربية، ويهدف إلى توطين صناعة الكوميديا الراقية، وأن يصبح نواة لمهرجان كوميدي سنوي يقام في المملكة العربية السعودية بمفردات عالمية، وكذا تشجيع التعاون بين النجوم العرب وصقل وتشجيع المواهب الشبابية،وهي الأهداف التي تصب جميعها في إطار تحقيق الرؤية المستقبلية (2030) للمملكة العربية السعودية.

