الأميرة ريما بنت بندر: تطبيق التربية البدنية بمدارس البنات خطوة مهمة - صحيفة صدى الالكترونية

الأميرة ريما بنت بندر: تطبيق التربية البدنية بمدارس البنات خطوة مهمة
أكّدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، أن قرار تطبيق التربية البدنية في مدارس البنات يعد خطوة مهمة وداعمة لنشر ثقافة الرياضة في المجتمع والتشجيع على ممارستها، ما يساهم في الوصول لمجتمع حيوي نتطلع جميعًا للعمل من أجله.
وقال الأميرة ريما بنت بندر -في تصريح صحفي عقب صدور قرار وزارة التعليم بتطبيق التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارًا من العام الدراسي المقبل-: ” أشكر معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى على هذه الخطوة، التي تسهم في تعزيز الوعي بالرياضة وأهميتها في حياة الجميع ” .
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قد أصدر قرارًا يقضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارًا من العام الدراسي القادم 1439/1438هـ، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15463 ] نشر منذ 11 ساعة
🏌🏋🏊🏃🏄🏇 طيب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 11 ساعة
أوكى ,,,
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 11 ساعة
الله لايعطيك عافيه وش المهم في الموضوع
الاتخربون بناتنا وبس
ابو تركي[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 10 ساعات
بسمة رضا
أفا ماخبرتك كذا قشرا😂😂😂أمزح معك😜 وسعي صدرك ترا الموضوع يتكلم عن حصة بدنية للبنات داخل مدارس بنات (مغلقه)
إلاّ الله يعطيهم العافيه ويقويهم توجه جداً جميل
الفايدة الأولى لكم نشاط وترفيه بلباس فيه حشمه وراح يفتح مجالات للتدريس النسائي في اختصاص التربية البدنية ، اعرف لك بنات تخرجو من سنين بتخصصات مكتفى فيها ولا عليها طلب في القطاع الحكومي والخاص مثل ادارة مكتبات وإدارة الأعمال وغيرها
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3690 ] نشر منذ 10 ساعات
شيء طيب ويستاهلون بناتنا
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 10 ساعات
والله ياأخي ابوتركي لينفتح المجال لشياء كنا في غنى عنها
زي تغيير الزي ذيك الايام سمحوا للبنات يلبسون تنوره وبلوزه
شوي ولا البنات قصروا التنانير وسارت ميدي وشراب قصير
تطلع البنت من باب السياره وتبان ارجولها وحصص الرياضه
بتبدا بلبس محتشم وتشوف كيف يتغير مع الايام وهذا الي
انا خايفه منه نحن مع الطالبات ونشوف كيف اصبحوا متمردات
ويسوون كل الي يبغون
ابو تركي[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 9 ساعات
بسمة رضا
كلامك جداً راقي وتربوي وتوعوي ويدل على خوفك على اجيال وحرص غير مستغرب من فكر عالي
اتفق معك في مجمل كلامك بحكم قربك للطالبات بدون تحديد العمر تمادو كثير في تصرفاتهم
لكن فيه اسباب عطتهم مجال وحرية أكثر بدون أي توعيه أومعالجة أو محاسبة
مجرد تشبيه في تربية البيت الوالدين مثل القلب والبنات والأولاد مثل الشرايين اذا أنجرح شريان وماتداوى راح ينزف كثير والقلب يضعف
يعني الوالدين لهم دور التربية الأهم وجزء من التعليم والمدرسة لهم الدور المهم في التعليم وصقل الموهبة بعد تأسيسها وجزء من التربية
سامحينا على الإطالة لكن كلامك جداً راقي ربي يسعدك ويوفقك