الأميرة ريما بنت بندر: تطبيق التربية البدنية بمدارس البنات خطوة مهمة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكّدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، أن قرار تطبيق التربية البدنية في مدارس البنات يعد خطوة مهمة وداعمة لنشر ثقافة الرياضة في المجتمع والتشجيع على ممارستها، ما يساهم في الوصول لمجتمع حيوي نتطلع جميعًا للعمل من أجله.

وقال الأميرة ريما بنت بندر -في تصريح صحفي عقب صدور قرار وزارة التعليم بتطبيق التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارًا من العام الدراسي المقبل-: ” أشكر معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى على هذه الخطوة، التي تسهم في تعزيز الوعي بالرياضة وأهميتها في حياة الجميع ” .

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قد أصدر قرارًا يقضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارًا من العام الدراسي القادم 1439/1438هـ، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.