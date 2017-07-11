السيسي يؤكد التزامه بكشف ملابسات مقتل الإيطالي ريجيني - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قالت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مجددا التزام مصر الكامل بالعمل على كشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة العام الماضي وتقديم قتلته إلى العدالة.

وأضافت في بيان أن هذا التعهد جاء خلال اجتماع السيسي بوفد من البرلمان الإيطالي في القاهرة يوم الثلاثاء. ويترأس الوفد نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ ويضم في عضويته ماوريتسيو جاسباري نائب رئيس مجلس الشيوخ.

وكانت آخر مرة شاهد فيها أصدقاء ريجيني صديقهم، الذي كان يجري بحثا للدراسات العليا حول النقابات العمالية في مصر، يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي. وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع على مشارف القاهرة يوم الثالث من فبراير شباط 2016.

ورفضت مصر مزاعم من جانب جماعات لحقوق الإنسان تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتل الباحث الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما.

وشكت إيطاليا من بطء وتيرة التحقيقات وأقدمت العام الماضي على سحب سفيرها من القاهرة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيانها يوم الثلاثاء إن لقاء السيسي بالوفد الإيطالي استعرض مجمل تطورات قضية ريجيني.

وأضافت ” أكد السيد الرئيس أهمية مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين، منوها في هذا الإطار إلى التزام مصر الكامل بالعمل على كشف ملابسات هذه الواقعة واستجلاء حقيقتها سعيا للتوصل إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ” .