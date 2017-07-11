إخماد حريق نشب في أحد مزارع الأعلاف بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

سيطر الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم على حريق نشب في أحد مزارع الأعلاف على طريق المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الملازم أول حسام علي المسعودي أنه ورد بلاغ لغرفة العلميات يفيد بوجود حريق في مزرعة أعلاف، مشيراً إلى أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند وصولها اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مزرعة تستخدم لزراعة الأعلاف بمساحة تقدر بـ 10000 م2، وتم محاصرة النيران وإخمادها والسيطرة عليها.

وأكد الملازم أول المسعودي أن التحقيق مستمر لمعرفة أسباب الحريق الذي لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.

