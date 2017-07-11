بلاغ للنائب العام المصري يطالب بالتحفظ على أموال قطر في القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تقدم المحامي المصري حازم مصطفى حسن، ببلاغ للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يطالب من خلاله بالتحفظ على أموال قطر داخل جمهورية مصر العربية.

واتهم البلاغ دولة قطر بانتهاك الأعراف والقانون والاتفاقيات الدولية، واحتضانها عددا من الأشخاص المطلوبين أمنياً لتورطهم فى قضايا عنف وإرهاب داخل مصر، وتمويلها الجماعات الإرهابية ودعمها إعلامياً عبر قناة ” الجزيرة ” ، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية؛ لإدراج قطر ومؤسساتها فى مصر ضمن الدول الداعمة للإرهاب.

كما طالب بتعويض الدولة المصرية، عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى لحقت بها جراء دعمها للإرهاب، وتعويض أهالى الشهداء والمصابين جراء دعمها وتمويلها للعمليات الإرهابية فى مصر.