قصص مثيرة عن رصاصات الأفراح الطائشة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رصد تقرير ظاهرة إطلاق الرصاص خلال حفلات الزفاف بالمملكة، وما يخلفه من ضحايا لتلك الرصاصات الطائشة والتي حولت السعادة الغامرة بالأعراس إلى حزن في كثير من المناطق.

ووفقاً للعربية نت روى والد طفلة اسمها سارة ذهبت أمام عينيه بسبب رصاصة طائشة من أحد الأفراح، بعد ان لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة في المستشفى.

وقالت أم محمد إنها تعرضت عندما كانت ذاهبة لزيارة جارتها لرصاصة في ركبتها جعلتها تجلس على كرسي متحرك بقية عمرها.

وروى أبو عبدالله (54 عاماً)، عن ابن أخيه الذي أصابه بعدة رصاصات أثناء عمله في المزرعة أصابته منها ثلاثة.

وفي محافظة طريف، اخترقت رصاصة طائشة رأس إحدى المسنات أثناء وقوفها في حوش منزلها تتابع أحفادها وكادت تفقد حياتها، وتم إجراء عملية جراحية سريعة أنقذتها من الموت.

وفي حفر الباطن، أصيب الشاب أبو خالد برصاصة من إحدى قاعات الأفراح، اخترقت كتفه اليمنى وكادت تودي بحياته.