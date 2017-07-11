محترف الهلال يكشف عن هدفه المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال، عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع ناديه، مشيراً إلى أنه يتطلع لتحقيق الآسيوية خلال السنوات المقبلة.

وجدد إدواردو عقده مع الهلال لموسمين إضافيين، لينتهي عام 2020، رافضاً العروض التي وصلته للعودة إلى أوروبا من جديد، بحسب ما أكدته الصحف البرازيلية مؤخراً.

وأجرى لاعب الهلال حواراً نشرته صحيفة ” تيرا ” البرازيلية، قال فيه إن حلمه الأكبر مع فريقه لم يتحقق بعد، مضيفاً :” أتطلع لتحقيق دوري أبطال آسيا، وسأبذل قصارى جهدي في هذا الصدد “.

وأشار إلى أن الهلال يبقى واحداً من أقوى المرشحين هذا الموسم لحصد اللقب الآسيوي، مؤكداً رغبته في قيادة الفريق نحو الحفاظ على النجاحات التي حققها خلال الموسم المنصرم.

وقدم كارلوس مستويات مميزة مع الهلال الموسم الماضي، وسجل 17 هدفاً وصنع 7 لزملائه، وقاد الفريق لحصد لقبي دوري جميل للمحترفين وكأس الملك.