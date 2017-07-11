محترف الهلال يكشف عن هدفه المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

محترف الهلال يكشف عن هدفه المقبل
أعرب البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال، عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع ناديه، مشيراً إلى أنه يتطلع لتحقيق الآسيوية خلال السنوات المقبلة.
وجدد إدواردو عقده مع الهلال لموسمين إضافيين، لينتهي عام 2020، رافضاً العروض التي وصلته للعودة إلى أوروبا من جديد، بحسب ما أكدته الصحف البرازيلية مؤخراً.
وأجرى لاعب الهلال حواراً نشرته صحيفة ” تيرا ” البرازيلية، قال فيه إن حلمه الأكبر مع فريقه لم يتحقق بعد، مضيفاً :” أتطلع لتحقيق دوري أبطال آسيا، وسأبذل قصارى جهدي في هذا الصدد “.
وأشار إلى أن الهلال يبقى واحداً من أقوى المرشحين هذا الموسم لحصد اللقب الآسيوي، مؤكداً رغبته في قيادة الفريق نحو الحفاظ على النجاحات التي حققها خلال الموسم المنصرم.
وقدم كارلوس مستويات مميزة مع الهلال الموسم الماضي، وسجل 17 هدفاً وصنع 7 لزملائه، وقاد الفريق لحصد لقبي دوري جميل للمحترفين وكأس الملك.
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 10 ساعات
هدفك آسيا هاااااااااااه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه آه يابطني
العالميه صعبه قويه راح ترددها نفس مارددها جمهورهم هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو بدر الهلالي[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 10 ساعات
الأخ المحترم 👆☝️أتوقع والله أعلم ان الخمسات لعبت فيكم والله أعلم!!
*زعيم أسياء ما زال يغرد لوحده خارج السرب طال عمرك بطولات وشعبية داخلية وخارجية*