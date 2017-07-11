 الشباب يواصل تحضيراته - صحيفة صدى الالكترونية

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الشباب يواصل تحضيراته

الشباب يواصل تحضيراته
الرياض(صدى):

واصل لاعبو فريق الشباب تدريباتهم اليوم الثلاثاء في إطار معسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في النمسا استعداداً لانطلاق منافسات دوري جميل للمحترفين.

وحرص سامي الجابر مدرب الفريق خلال المران الصباحي على تعزيز النواحي البدنية إذ قسم اللاعبين إلى عدة مجموعات وأدى بعض اللاعبين تدريبات لياقية مع مدرب اللياقة إخوان ألغانو الذي طبق معهم عدة تدريبات بدنية.

وفي سياق متصل واصل حراس المرمى فاروق بن مصطفى وعبدالله السديري وفهد الحبيب تدريباتهم الخاصة برفقة مدرب الحراس مارلون بيرسفورد.


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