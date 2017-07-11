مقتل إرهابيين اثنين في عرسال اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قتل مسلحين اثنين، اليوم الثلاثاء، أثناء مداهمة الجيش اللبناني شقةٍ لـ ” إرهابيين ” في بلدة عرسال، شرقي البلاد.

وأوضح الجيش، في بيان، أن أفراد المجموعة الإرهابية حاولوا مقاومة الجيش، وأن الاشتباك أسفر عنه “ مقتل الإرهابييْن السوريين ياسر الغاوي وعاطف الجارودي، وتوقيف ثلاثة آخرين ” .

وأضاف البيان: “ تم العثور على حزام ناسف، و7 عبوات ناسفة، ورمانات يدوية، وصواعق، و50 كيلوغرامًا من مواد لتصنيع المتفجرات، في الشقة التي كان يتواجد فيها المطلوبان ” .

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، الجمعة الماضية، وقوع أربعة تفجيرات انتحارية، أثناء مداهمات بمخيم للاجئين قرب عرسال، أسفرت عن توقيف 350 لاجئًا، بينهم مسلحون، جرى لاحقًا الإفراج عن مائة منهم، في حين توفي أربعة لاجئين أثناء احتجازهم لـ أسباب صحية.